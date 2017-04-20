Reuters: в Сирии погиб российский майор

В Сирии погиб российский морской пехотинец Сергей Бордов. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на сослуживца военнослужащего Вячеслава Павлюченко.

«Они попали под обстрел. Двое наших военных и двое сирийских погибли», – заявил Павлюченко.

Имя второго погибшего россиянина не называется. Инцидент произошел 18 апреля. Тело Бордова прибудет в Севастополь 21 апрель, 22 апреля останки военнослужащего захоронят. По словам Павлюченко, Бордов до военной службы в Сирии руководил частной компанией, занимающейся разведкой. Сослуживец не стал уточнять, чем именно занимался Бордов в арабской республике.

Впервые о гибели российских военнослужащих и одного бойца частной военной компании «Вагнер» СМИ сообщили 18 апреля, однако тогда министерство обороны России назвало эти сообщения слухами. Всего оборонное ведомство признает гибель 27 российских военнослужащих в Сирии.

Россия проводит антитеррористическую операцию в арабской республике с 30 сентября 2015 года.