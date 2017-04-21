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Президент Франции Олланд назвал стрельбу в Париже терактом

Президент Франции Олланд объявил стрельбу в Париже терактом
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Нападение на полицейских в районе Елисейских Полей носило террористический характер, заявил президент Франции Франсуа Олланд. Об этом сообщает РИА «Новости».
Ранее президент США Дональд Трамп на совместной пресс-конференции в Белом доме с премьер-министром Италии Паоло Джентилони заявил, что также склоняется к версии теракта.
«Это выглядит, как еще одна террористическая атака. Это никогда не закончится. Нам нужно быть сильными», — сказал он.
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