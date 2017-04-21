Президент Франции Олланд назвал стрельбу в Париже терактом

Нападение на полицейских в районе Елисейских Полей носило террористический характер, заявил президент Франции Франсуа Олланд . Об этом сообщает РИА «Новости».

Ранее президент США Дональд Трамп на совместной пресс-конференции в Белом доме с премьер-министром Италии Паоло Джентилони заявил, что также склоняется к версии теракта.

«Это выглядит, как еще одна террористическая атака. Это никогда не закончится. Нам нужно быть сильными», — сказал он.