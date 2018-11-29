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Самолет Трампа столкнулся с лайнером в Нью-Йорке 

Lenta.ru + ещё 7 1 час назад
Фото: John Minchillo / AP Photo
Личный самолет президента США Дональда Трампа получил повреждения в результате столкновения с лайнером в аэропорту Ла-Гуардия в Нью-Йорке. Об этом сообщает Associated Press.
Уточняется, что речь идет не о «борте номер 1» ВВС США, которым пользуется президент, а о лайнере Boeing 757 компании The Trump Organization. Трамп не использовал этот самолет с момента вступления в должность президента.
Самолет Трампа был запаркован и не использовался. Вторым участником инцидента стал двухмоторный бизнес-джет с тремя членами экипажа на борту. Пострадавших нет. Точный характер повреждений устанавливается.
Трамп купил этот самолет за 100 миллионов долларов, напоминает агентство.
17 октября сообщалось об экстренной посадке самолета с первой леди США Меланьей Трамп. Воздушное судно направлялось в Филадельфию. Через 15 минут после взлета в салоне заметили дым и почувствовали запах гари. Экипаж раздал всем пассажирам, среди которых были также журналисты и охрана, влажные полотенца для защиты дыхания. Самолет был вынужден вернуться на авиабазу Эндрюс под Вашингтоном.
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Дональд Трамп , Происшествия , Нью-Йорк , США
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