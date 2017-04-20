Российская гимнастка упала с высоты в минском цирке

Российская гимнастка Мария Сюльгина сорвалась с большой высоты во время выступления в минском Белгосцирке. Об этом сообщает «Интерфакс».

Инцидент произошел 19 апреля на представлении, которое началось в 19:00. В пресс-службе Белгосцирка агентству рассказали, что у гимнастки сломана левая рука. Также она получила легкое сотрясение мозга.

Представители цирка отметили, что номер, во время которого упала Сюльгина, не был новым, его не раз репетировали опытные артисты.

По данным «Интерфакса», речь идет о номере воздушных гимнастов Сюльгиной и Евгения Писарева «Трансформация», который входит в программу «Шоу гигантских фонтанов. Удивительный город». Номер выполняется без страховки. Шоу идет в Минске с 4 февраля.