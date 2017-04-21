Главное сейчас
-
Аваков ответил Скрипке на слова про украинский язык и гетто
-
«Порошенко хуже Януковича»: украинские активисты захватили здание НАБУ
-
У Владимира Соловьева похитили крупную сумму денег
-
МИД Черногории ответил Захаровой на слова об антироссийских настроениях
-
СМИ: власти Германии «используют» тяжелобольную жену Турчинова
Главные события у вас в почте
Рассчитан ущерб от крупнейшего в истории США разлива нефти
Фото: Chief Petty Officer John Kepsimelis / U.S. Coast Guard / Handout / Reuters
Американские ученые провели первую комплексную оценку финансового ущерба, нанесенного взрывом нефтяной платформы Dee water Horizon в Мексиканском заливе. Соответствующее исследование опубликовано в журнале Science, кратко о нем сообщает EurekAlert!
Ущерб от разлива нефти оценен в 17,2 миллиарда долларов. Такова, по мнению ученых, стоимость утраченных природных ресурсов и элементов экосистемы. По оценкам авторов, в Мексиканский залив попало около 507,2 миллиона литров жидких углеводородов.
К подобным выводам ученые пришли, рассчитав денежную сумму (153 доллара), которые типичная американская семья среднего класса готова выделить на реализацию профилактических программ по предупреждению экологических катастроф.
Взрыв нефтяной платформы Dee water Horizon, расположенной в 80 километрах от побережья штата Луизиана в Мексиканском заливе, произошел 20 апреля 2010 года. Последовавший разлив нефти стал крупнейшим в истории США; залито углеводородами оказалось примерно пять процентов водной поверхности Мексиканского залива.
Оставить комментарий