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Кошка спасла хозяев от смерти в США 

Газета.Ru 59 минут назад
Фото: РИА Новости
Домашняя кошка спасла от смерти пожилую пару американцев, передает РЕН ТВ.
Отмечается, что мужчина и женщина забыли выключить двигатель автомобиля в гараже и могли отравиться угарным газом. Американцы уже спали, когда их кошка забралась под кровать и стала жалобно мяукать. От кошачьих стонов проснулся хозяин питомца. Он попытался встать с кровати, но потерял сознание. Заметив это, его жена позвонила спасателям.
Медики вытащили пару из дома и отвезли в больницу. После этого случая супруги поблагодарили свою кошку, приготовив ей вкусный ужин, и установили датчики угарного газа в доме, уточняет издание.
Ранее в США кот потерялся на 14 лет, но смог вернуться к хозяину.
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Происшествия , В мире , США , РЕН ТВ
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