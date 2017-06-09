В результате взрыва у дома на юго-западе Москвы повреждены 4 авто

4 автомобиля повреждены в результате взрыва, прогремевшего у дома на юго-западе Москвы. Кроме того, в здании на нижних этажах выбило оконные стекла.

Как ранее стало известно РЕН ТВ , неизвестное устройство, похожее на гранату выбросил с 6 этажа дома мужчина. Как рассказали очевидцы, сам он живет несколькими этажами выше.

Перед ЧП мужчина пришел в квартиру соседей. Он вел себя неадекватно. В какой-то момент он достал подозрительное устройство и выбросил в окно.

Как видно на кадрах записи, на втором этажа дома, где произошло ЧП, в окнах нет стекол. Стоявшие поблизости от входа авто - повреждены.

Сам предполагаемый виновник инцидента госпитализирован после падения с высоты.

Ранее в пресс-службе столичной полиции опровергли сообщение о взрыве в жилом доме на Южнобутовской улице. Однако, по словам очевидцев, взрыв прогремел снаружи здания, а не внутри.