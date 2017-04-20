Секретная служба США усиливает охрану Белого дома

Власти США закрывают для посетителей самую популярную точку обзора президентской резиденции и расширяют периметр безопасности вокруг неё.

Как передаёт USA Today, территория вдоль забора дома с южной стороны будет закрыта для публики.

По данным издания, Секретная служба собирается закрыть территорию до «Эллипса» — популярного места для прогулок местных жителей и туристов.

Отмечается, что данная мера принята в связи с тем, что участились попытки проникновения на территорию Белого дома, которые зачастую предпринимают люди с психическими отклонениями.