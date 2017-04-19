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В центре Афин в банке взорвалась бомба
Фото: AP Photo / Thanassis Stavrakis
В Афинах прогремел взрыв. Бомба сработала в отделении Eurobank. Об этом сообщает Афинское агентство новостей.
Инцидент произошел между улицами Панепистимиу и Стадиу. Перед тем, как сработало взрывное устройство, в редакцию новостного портала zougla.gr поступил анонимный звонок. Неизвестный сообщил, что через 35 минут в отделении кредитной организации произойдет взрыв. Сотрудники правоохранительных органов оперативно перекрыли район. На момент написания новости информация о пострадавших не поступала.
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