В Армении нашли пропавшего российского военного

Военнослужащий 102-ой российской военной базы Дмитрий Лошманов, от которого не было вестей в течение нескольких дней, найден в одной из квартир района "Муш" в городе Гюмри, сообщило агентство S utnik Армении со ссылкой на прокурора Ширакской области Карена Габриеляна.

Ранее Ширакское областное управление полиции Армении сообщило о пропаже военнослужащего контрактной службы 102-й российской военной базы в Гюмри. Как сообщал РИА Новости представитель областного управления, Лошманов вышел за покупками 16 апреля и не вернулся. Он служил по контракту и проживал в общежитии. Полиция Армении объявила его в розыск как без вести пропавшего.

"Лошманов жив-здоров, телесных повреждений не имеет", — сказал Габриелян, добавив, что сейчас Лошманова везут в отделение полиции для дачи объяснений. "Будут выясняться новые обстоятельства его исчезновения", — отметил Габриелян.

Он подчеркнул, что военнослужащий находится в добром здравии, остальные обстоятельства пока неизвестны. "Пока не ясно, в чьей квартире он находился, где он был и при каких обстоятельствах. Достоверно известно только то, что нашли его в районе "Муш". Другие обстоятельства будут выясняться. Самое важное, что Лошманов обнаружен без повреждений", — сказал прокурор.

В городе Гюмри на севере Армении развернута 102-я российская военная база, которая несет боевое дежурство в рамках Объединенной системы ПВО СНГ. РФ и Армения 20 августа 2010 года продлили до 2044 года срок действия договора о размещении базы.