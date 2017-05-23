Глава полиции Манчестера назвал произошедшее на стадионе терактом

Правоохранители Манчестера по-прежнему квалифицируют события на стадионе как теракт и продолжают собирать свидетельства очевидцев и другую информацию, сообщил глава полиции Манчестера Иан Хопкинс.

"В настоящее время мы рассматриваем произошедшее как теракт до получения новой информации", — сказал он, прямую трансляцию заявления ведет телеканал Sky News

Хопкинс выразил соболезнования близким погибших, по его словам, полиция делает все возможное для расследования преступления. Он сообщил, что число жертв трагедии не возросло.

Вечером в понедельник посетители концерта на стадионе "Манчестер Арена" услышали звук взрыва. Полиция сообщила, что 19 человек погибли и около 50 получили ранения.