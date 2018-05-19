В частном доме в КБР прогремел взрыв

В КБР при взрыве газового баллона пострадал пожилой мужчина

Пожилой мужчина пострадал в результате взрыва газового баллона в частном доме в Чегемском районе Кабардино-Балкарии , из-за взрыва также частично обрушились стены и кровля домовладения, сообщает региональное ГУ МЧС РФ

"В 9.05 мск в субботу поступило сообщение, что в Чегемском районе в садовом товариществе "Коммунальщик" в результате взрыва газового баллона произошло частичное обрушение кровли и стен жилого дома площадью 80 квадратных метров", — говорится в сообщении.

В результате взрыва пострадал 73-летний местный житель, который с переломами конечностей доставлен в больницу.