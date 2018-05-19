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В частном доме в КБР прогремел взрыв
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"Вторжение в Россию станет кошмаром"

В КБР при взрыве газового баллона пострадал пожилой мужчина 

РИА Новости 57 минут назад
Фото: РИА Новости
Пожилой мужчина пострадал в результате взрыва газового баллона в частном доме в Чегемском районе Кабардино-Балкарии, из-за взрыва также частично обрушились стены и кровля домовладения, сообщает региональное ГУ МЧС РФ.
"В 9.05 мск в субботу поступило сообщение, что в Чегемском районе в садовом товариществе "Коммунальщик" в результате взрыва газового баллона произошло частичное обрушение кровли и стен жилого дома площадью 80 квадратных метров", — говорится в сообщении.
В результате взрыва пострадал 73-летний местный житель, который с переломами конечностей доставлен в больницу.
"Сотрудниками МЧС проводятся работы по разборке завалов", — отмечает ведомство.
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