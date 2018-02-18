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Трамп связал дело стрелка из Флориды с вмешательством РФ
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Трамп рассказал, почему ФБР упустило стрелка из Флориды 

РИА Новости 1 час назад
Фото: © AP Photo / Alex Brandon
Федеральное бюро расследований (ФБР) США слишком много времени тратило на расследование "российского вмешательства" в американские президентские выборы 2016 года и пропустило "сигналы" стрелка из Флориды, убившего 17 человек, заявил президент США Дональд Трамп.
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Стрельба произошла в школе в городке Паркленд в 60 километрах к северу от Майами в минувшую среду, жертвами стрельбы стали 17 человек. Вскоре после трагедии полиция задержала бывшего ученика этой школы Николаса Круза 1999 года рождения. Ранее адвокат Круза заявил, что его подзащитный намерен признать вину в том случае, если прокуроры не станут требовать для него смертной казни.
"Очень грустно, что ФБР пропустило все из тех многих сигналов, которые посылал стрелок из школы во Флориде. Это неприемлемо. Они тратят слишком много времени на попытки доказать тайный сговор России с (предвыборной — ред.) кампанией Трампа. Сговора нет. Вернитесь к основам и заставьте нас гордиться!", — заявил президент в своем микроблоге в Twitter.
В конгрессе США идут независимые расследования по поводу "российского вмешательства" в выборы президента США, на которых победил Дональд Трамп. Аналогичное расследование также ведет ФБР. В американских СМИ регулярно появляются сообщения со ссылкой на неназванные источники о контактах членов предвыборного штаба Трампа с российскими чиновниками и бизнесменами.
Россия неоднократно опровергала обвинения во вмешательстве в выборы США, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков называл их "абсолютно голословными".
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