Роскомнадзор попросил Facebook разобраться с аккаунтами посольств России

Руководитель Роскомнадзора Александр Жаров направил письмо главе офиса Facebook в Европейском союзе Габриеле Чех в связи с блокировкой официального аккаунта посольства России в Словакии. Информация об этом размещена на сайте ведомства.

В Роскомнадзоре объяснили, что к ним обратился МИД России , который подтвердил факт блокировки в Facebook официального аккаунта посольства в Словакии. Также в соцсети были обнаружены действующие фейковые страницы российских диппредставительств в Словакии и Чехии.

Ранее представитель дипмиссии в Братиславе Николай Левшунов пояснил, что один из наиболее активных фейков переименовался в «Советское посольство в Чехословакии» и распространяет «откровенную ложь».

В своем письме Жаров утверждает, что под угрозой оказалась информационно-разъяснительная работа российских дипломатических учреждений, а репутации России нанесен ущерб. Он просит администрацию соцсети принять меры в возможно короткие сроки.

В феврале Facebook временно заблокировал аккаунт советника президента России Владимира Путина по вопросам развития интернета Германа Клименко . По словам Клименко, инициатором блокировки его профиля стал российский писатель и телеведущий Станислав Ханкишиев, известный как Сталик.