Игра "Синий кит", предположительно, склоняющая детей и подростков к суициду, появилась в мексиканском сегменте социальных сетей. Соответствующее предупреждение обнародовало управление полиции при прокуратуре штата Мичоакан, занимающееся кибернетической безопасностью. По данным властей, пока никаких инцидентов, связанных с этой игрой, зарегистрировано не было.

"Кибернетическая полиция призывает родителей наблюдать за поведением своих детей и внимательно следить за тем, как они используют социальные сети, чтобы не позволить им увлечься этой опасной игрой", - говорится в заявлении. Власти также опубликовали номер телефона, по которому можно сообщать о потенциальных угрозах для молодых интернет-пользователей.