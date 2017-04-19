"Зона смерти": раскрыт секрет капсулирования мертвых альпинистов

Организовать первую полноценную видеотрансляцию во время покорения Эвереста собираются два американских альпиниста: они уже начали подготовку, учли ошибки своих предшественников запаслись мощными сменными аккумуляторы для смартфонов. Но самое главное - брать на вершину дополнительный кислород эти двое смельчаков не будут.

Маршрут выбрали классический, и казалось бы - уже изученный вдоль и поперек. Вот так он выглядит: верхняя точка - 8850 метров! и по нему пройти без кислородных баллонов смогли лишь 197 человек за всю историю восхождений. Всего же там, наверху побывали почти пять с половиной тысяч альпинистов. И, как известно, покорился Эверест далеко не всем. Склоны буквально усеяны телами отважных путешественников, которым до победы не хватило выносливости или удачи. Одной из главных проблем все это время оставалась возможность захоронения этих людей - хотя бы прямо там же, на высоте.

Группа российский исследователей разработала способ, который уже назвали "капсулированием". Этот материал в руках опытного альпиниста Олега Савченко почти космическая разработка. Сам он ее называет вечной тканью. Выдерживает перепады температур и в любых условиях ближайшие 300 лет с ней ничего не случится.

Именно поэтому она идеально подходит, чтобы накрыть тела альпинистов, погибших на пути к вершине мира Эвересту, и почтить их память. На манекене Олег показывает, как его экспедиция будет проводить так называемое капсулирование.

"Я могу показать даже движения как это все будет выглядеть. Это очень медленные движения. на высоте 8000 метров любое резкое движение может привести к трагедии. К изменению давления и ты можешь погибнуть, поэтому это очень медленные движения должны быть. вот так укрывается тело и закрепляется специальным оборудованием – ледобурами, ледобур вворачивается", - сказал Олег.

На Эвересте сейчас по самым скромным подсчетам около 270 тел погибших альпинистов. Спустить их просто невозможно. Нет технологий. А тащить на себе верная гибель. Поэтому как бы цинично это не звучало тела стали использовать в качестве ориентиров. Например, вот эти зеленые ботинки. Если встретил их - значит на правильном пути. Индиец Цеванг Палджор погиб при восхождении в 1996-м году. Вот уже 20 лет его тело лежит почти на вершине Эвереста. Самая высокая точка - 8848 метров. На отметке 8300 начинается зона смерти. Именно здесь больше всего погибших. Кислорода критически мало.

"Ты медленно двигаешься, в принципе особо мыслей нет. Ты сосредоточен только на одном, что ты должен взойти", - рассказала альпинист Людмила Коробешко. "У кого отказывало кислородное оборудование потом рассказывали какие они там видели галлюцинации и такси пытались вызывать и всякое происходило на высоте 8300", - добавила она.

Обычно тех, кто попал в такую ситуацию, попросту оставляют умирать. Май 2006. За пару сотен метров до вершины у британца Дэвида Шарпа отказало оборудование. Эти жуткие кадры облетели весь мир. Шарпа встретила съемочная группа канала Дискавери. Они взяли у умирающего альпиниста интервью и хладнокровно пошли дальше. Также поступили еще 40 путешественников. Это негласное правило. Не можешь идти - умирай. А попытка спасти на такой высоте метров - верная гибель. Но российские и советские альпинисты о таком правиле как будто не слышали или не хотели слышать.

"У меня был такой опыт. И после того как я помог нашему гражданину соотечественнику, который был не подготовлен. Я его донес до базового лагеря. 200 метров мы шли 3 часа. Но то что мне сказали рейнджеры - это спасатели. Так поступают только русские", - сказал альпинист, руководитель экспедиции "8300" Олег Савченко.

В 1992-м году Иван Душарин уже на спуске увидел умирающего американского экстремала, у которого кончился кислородный баллон, и его команда решила, что он обречен. Душарин принес ему из лагеря ближайшего лагеря новое оборудование и спас жизнь альпинписту.

"Понимаете психология советская или российская отличается от психологии западной. Они по-другому воспитаны. Они говорят, что он знал, куда он идет. Это его проблемы", - считает он.

Наверно именно поэтому только российским альпинистам пришла в голову идея почтить память погибших путешественников -- специальной экспедицией. Наши скалолазы не будут пытаться спустить погибших путешественников. Они просто накроют их специальной тканью. Она поможет сохранить тела до того времени, когда, наконец появится способ вернуть их на землю. Впрочем, даже эта операция на высоте 8300 метров - смертельно опасна.