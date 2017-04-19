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Сухогруз "Герои Арсенала" потерпел крушение в акватории Черного моря
Сухогруз "Герои Арсенала" потерпел крушение в акватории Черного моря, службы экстренного реагирования направлены к месту происшествия, сообщает главк МЧС по Крыму.
Ранее Южный региональный центр МЧС сообщил, что сухогруз пропал с радаров в районе Керченской переправы, для его поисков будет направлена авиация.
"19.04.2017 в акватории Черного моря потерпело крушение судно "Герои Арсенала". К месту происшествия направлены службы экстренного реагирования. Информация уточняется", — говорится в сообщении.
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