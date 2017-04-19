В Черном море потерпел крушение сухогруз

В Черном море в районе Керченской переправы потерпело крушение судно «Герои Арсенала». Об этом сообщается на официальном сайте управления МЧС по Крыму.

ЧП произошло в ночь на среду, 19 апреля. Сигнал SOS от судна приняла местная погранслужба. По предварительным данным, на борту сухогруза, плывущего под флагом Панамы, находились 12 членов экипажа.

Судно направлялось из Ростовской области в Турцию с грузом зерна. «Приблизительная глубина в месте передачи сигнала SOS сто метров», - отметили в МЧС.

В район проведения спасательной операции направили суда «Епископ», «Армада Навигатор», «Барнет», «Айгас», «Аэлос», находившиеся поблизости. Позже к поисковой операции подключилось спасательное судно - буксир «Демидов». В МЧС заявили, что поиски осложняются погодными условиями - юго-западным ветром со скоростью 20 метров в секунду и 4-балльным штормом.

По данным ТАСС , одного члена экипажа сухогруза удалось спасти. Его подняли на борт судна «Армада Навигатор». Его состояние оценивается как удовлетворительное, но моряк «сильно переохлажден». Агентство уточняет, что на борту сухогруза находились девять граждан Украины, двое россиян и один гражданин Грузии.