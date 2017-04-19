Грабитель похитил в Японии поддельные золотые слитки

Грабитель похитил из краеведческого музея в городе Садо в Японии пять копий золотых слитков. Между тем вор не прихватил выставленные в той же витрине настоящие 30-килограммовые слитки серебра.

Злоумышленник проник в здание через разбитое окно, передает РИА Новости. В музее представлена история серебро- и золотодобычи, некогда процветавшей в этом районе. Пять украденных позолоченных экспонатов были точной копией последних пяти золотых слитков, добытых на шахте Садо.

По версии стражей порядка, грабитель принял копии за настоящее золото. Ведется следствие.