Боевик открыл стрельбу в Калифорнии

В США в штате Калифорния неизвестный открыл стрельбу. Погибли как минимум три человека. Об этом сообщает в своем аккаунте в Twitter журналистка Анджелика Ли Лэнни.

Инцидент произошел в городе Фресно. Мужчину задержали сотрудники полиции. Очевидцы сообщают, что при аресте он кричал: «Аллах Акбар». На момент написания новости американские власти не прокомментировали происшествие.