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Боевик открыл стрельбу в Калифорнии
В США в штате Калифорния неизвестный открыл стрельбу. Погибли как минимум три человека. Об этом сообщает в своем аккаунте в Twitter журналистка Анджелика Ли Лэнни.
Инцидент произошел в городе Фресно. Мужчину задержали сотрудники полиции. Очевидцы сообщают, что при аресте он кричал: «Аллах Акбар». На момент написания новости американские власти не прокомментировали происшествие.
12 июня 2016 года в Орландо (штат Флорида) террорист Омар Матин расстрелял в ночном гей-клубе Pulse 49 человек, еще 53 человек получили ранения. В ходе полицейской операции боевик был убит. Ответственность за теракт взяла на себя запрещенная в России группировка «Исламское государство».
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