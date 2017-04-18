Власти Египта опровергли нападение на монастырь на Синае

Несколько выстрелов у монастыря Святой Екатерины, расположенного на Синайском полуострове, были произведены по ошибке, никакого нападения не было. Об этом, как сообщила газета Al Masry Al Youm, заявил глава управления безопасности египетской провинции Южный Синай генерал Ахмед Таиль.

По его словам, один из полицейских случайно нажал на курок и сделал несколько выстрелов. "Никакого нападения на монастырь не было", - отметил генерал.

Таиль добавил, что в результате инцидента ранения получили четверо полицейских, все они доставлены в госпиталь города Шарм-эш-Шейх.

По сведениям других СМИ, на контрольный пункт полиции неподалеку от монастыря было совершено вооруженное нападение. По некоторым данным, в результате атаки неизвестных двое полицейских погибли, не менее четверых получили ранения.

9 апреля в христианских храмах в городах Танта и Александрия во время праздничных служб по случаю Вербного воскресенья были совершены теракты, в результате которых погибли 46 человек и более ста были ранены.