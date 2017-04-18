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30 вооруженных человек захватили помещение «Черкассыоблэнерго»
Сотрудники полиции освободили помещение ПАО «Черкассыоблэнерго» от 30 посторонних людей и изъяли у них травматическое оружие. Об этом во вторник сообщила пресс-служба управления полиции в Черкасской области.
«В результате длительных переговоров руководства главка с данными лицами помещение госучреждения было освобождено от посторонних лиц», — приводит «Интерфакс» слова представителя ведомства. Он также отметил, что полицейские сейчас устанавливают основания и цели пребывания вооруженных людей на территории предприятия. У них также было изъято оружие.
Ранее во вторник в полицию поступило сообщение, что группа вооруженных неизвестных лиц находится в помещении «Черкассыоблэнерго». Приехав на место происшествия, сотрудники правоохранительных органов обнаружили 30 человек, вооруженных помповыми ружьями и травматическим оружием.
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