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ЛГБТ-активисты подали в суд на «Новую газету»
Организаторы ЛГБТ-акций подали в суд на «Новую газету», опубликовавшую материал о преследовании представителей сексуальных меньшинств.
«Подали иск против «Новой газеты» в Басманный районный суд Москвы о защите чести и достоинства в связи с двумя публикациями по «уголовному преследованию геев в Чечне». Вторым шагом станет официальная просьба к Следственному комитету России обвинить «Новую газету» в клевете на основании российского Уголовного кодекса», — написал в Facebook глава движения GayRussia Николай Алексеев.
В начале апреля в «Новой газете» появился материал, в котором говорилось о массовом задержании жителей Чечни в связи с нетрадиционной сексуальной ориентацией.
17 апреля стало известно, что прокуратура и другие правоохранительные органы Чечни проводят проверки после сообщений о якобы имевших место массовых похищениях людей в республике.
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