ЛГБТ-активисты подали в суд на «Новую газету»

Организаторы ЛГБТ-акций подали в суд на «Новую газету», опубликовавшую материал о преследовании представителей сексуальных меньшинств.

«Подали иск против «Новой газеты» в Басманный районный суд Москвы о защите чести и достоинства в связи с двумя публикациями по «уголовному преследованию геев в Чечне». Вторым шагом станет официальная просьба к Следственному комитету России обвинить «Новую газету» в клевете на основании российского Уголовного кодекса», — написал в Facebook глава движения GayRussia Николай Алексеев

В начале апреля в «Новой газете» появился материал, в котором говорилось о массовом задержании жителей Чечни в связи с нетрадиционной сексуальной ориентацией.