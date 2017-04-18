Стало известно о пребывании предполагаемого террориста Азимова на Украине

Родственники Аброра Азимова, одного из предполагаемых организаторов теракта в Петербурге, заявили, что он с 2009 по 2013 год жил на Украине, сообщают киргизские СМИ. Тетя и брат Азимова рассказали, что Аброр и его старший брат Акрам никогда не были религиозными фанатиками, не ходили в мечеть. В 2009 году они уехали на Украину, а оттуда в конце 2013 года перебрались в Россию, сообщает «24.kg».

По словам родственников Азимова, Аброр женился в 2014 году, но в прошлом году его супруга вместе с ребенком переехали в Киргизию. У дочери Азимова врожденная травма, она нуждается в лечении, которое получает в Джалалабаде, на родине предполагаемого организатора теракта.

Аброр и Акрам работали в суши-баре в Подмосковье, снимали квартиру. Причем Акрам, по утверждениям родственников, пропал - 27 марта он приехал в Киргизию на лечение, 15 апреля его прооперировали в Джалалабаде, а в субботу его забрали на допрос прямо из больничной палаты сотрудники регионального управления ГКНБ. В клинику или домой он так и не вернулся, хотя в комитете нацбезопасности утверждают, что его в тот же день отпустили.

Отец Азимова живет в России.

Азимов во вторник был арестован Басманным судом Москвы. Сам он признал вину частично, но заявил, что не понимал, что участвует в теракте, - ему якобы просто «дали команду».