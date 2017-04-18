Виновницей падения из окна актера «Обитаемого острова» Степанова стала кошка

Мать российского актера Василия Степанова Людмила отвергла предположения о попытке самоубийства своего сына. Об этом во вторник, 18 апреля, сообщает k .ru.

Людмила представила свою версию случившегося. «Вопреки сообщениям прессы, Вася не падал с пятого этажа, он упал с третьего, сломав лишь руку и ногу. Он пошел за кошкой», — отметила Степанова.

Она добавила, что проблем с психическим здоровьем у актера нет. «Он очень общительный, адекватный парень, не больной», — сказала мать артиста.

12 апреля стало известно, что Степанов выпал из окна жилого дома на западе Москвы, в результате чего получил несколько переломов. После этого актер был госпитализирован в московскую психиатрическую клиническую больницу имени Алексеева.