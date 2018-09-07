Ещё
Пассажирский автобус столкнулся с самосвалом в Тюмени
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Пассажирский автобус столкнулся с самосвалом в Тюмени 

ТК «Звезда» + ещё 10 11 минут назад
Фото: ТК «Звезда»
В аварии пострадало три человека, однако травмы у всех, к счастью, незначительные.
Серьезное ДТП с участием пассажирского автобуса произошло в Тюмени и попало на запись видеорегистратора проезжавшего мимо автомобиля. Информацию подтвердили в Госавтоинспекции по Тюменской области.
По предварительным данным, автобус поворачивал налево и не пропустил самосвал, ехавший с грузом. Однако, по мнению сотрудника ГИБДД, окончательно говорить о виновнике аварии пока рано. Это выяснится только в ходе расследования.
Как сообщает портал 72.ru, в аварии пострадали три человека — кондуктор и пассажир автобуса № 53, а также водитель самосвала. Однако травмы у всех, к счастью, несерьезные.
ТК «Звезда»: последние новости
СМИ назвали предположительное место закладки бомбы, убившей Захарченко Кашель и жар: в Нью-Йорке самолет помещен в карантин из-за неизвестной болезни пассажиров Следователи установили личность второго погибшего в результате теракта в Донецке
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Флешмоб о «жирующих москвичах» вызвал бурю в Сети335
«Фантастика!»: разгромлены иллюзии о мощи флота США694
Меркель впервые поддержала Россию в Сирии89
Оскорбившему россиян Панину собирают деньги49
Делегация США назвала референдум в Крыму законным483
Видео
04:42
«Химатака» в Крыму: «Жжение на лице не проходило весь день»
Общество
02:26
Киев подготовил реальный план разгрома ДНР
Украина Армия
03:14
«В Польшу унитазы мыть». Россияне о предательстве Самойловой
Шоу-бизнес
00:06
Самойлова эмигрирует из России
Шоу-бизнес Другое
01:15
Британия объяснила нестыковки на фото в деле Скрипалей
В мире
00:44
Обвиняемых в отравлении Скрипалей назвали сотрудниками ГРУ
В мире
00:10
Китайская полиция разгромила четыре церкви
В мире
00:43
«Руки-базуки» ударил девушку и пожалел
Шоу-бизнес Другое
13:44
США перехватили российские Ту-95
Войска Армия
00:15
Полураздетая певица у памятника воинам взбесила народ
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение