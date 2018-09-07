Пассажирский автобус столкнулся с самосвалом в Тюмени

В аварии пострадало три человека, однако травмы у всех, к счастью, незначительные.

Серьезное ДТП с участием пассажирского автобуса произошло в Тюмени и попало на запись видеорегистратора проезжавшего мимо автомобиля. Информацию подтвердили в Госавтоинспекции по Тюменской области.

По предварительным данным, автобус поворачивал налево и не пропустил самосвал, ехавший с грузом. Однако, по мнению сотрудника ГИБДД, окончательно говорить о виновнике аварии пока рано. Это выяснится только в ходе расследования.

Как сообщает портал 72.ru, в аварии пострадали три человека — кондуктор и пассажир автобуса № 53, а также водитель самосвала. Однако травмы у всех, к счастью, несерьезные.