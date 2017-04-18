Подозреваемый в организации теракта в Петербурге заявил, что исполнял чужую команду

Выходец из Центральной Азии Аброр Азимов, задержанный в Одинцовском районе Подмосковья и подозреваемый в организации теракта в метро Санкт-Петербурга, заявил, что исполнял чужие указания.

«Против ареста я не возражаю. То, что я причастен к взрыву — я этого не говорил. Мое участие есть, но не прямое. Мне дали команду. Я не осознавал, что оказываю соучастие террористической деятельности», — цитирует Азимова РИА Новости.

Ранее стало известно, что Азимов отказался от признательных показаний.