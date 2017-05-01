В центре Москвы в ходе драки пострадал мужчина

В результате потасовки, произошедшей между тремя мужчинами в центре Москвы, пострадал один человек. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу столичного ГУ МВД

"Около 23.45 на пересечении Комсомольского проспекта и 3-й Фрунзенской улицы между тремя гражданами на бытовой почве произошел конфликт, в результате которого один из участников был госпитализирован", - сообщили в пресс-службе.

В МВД добавили, что двух других участников конфликта задержали и доставили в полицию для дальнейшего разбирательства.