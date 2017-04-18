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СМИ: Возможного сообщника убийцы Вороненкова задерживали за восемь дней до убийства
Предполагаемый сообщник убийцы бывшего депутата Госдумы России Дениса Вороненкова Ярослав Левенец был задержан за хранение оружия в ячейке на вокзале Киева за восемь дней до убийства. Об этом в своем блоге на Цензор.НЕТ сообщила журналист Алёна Лунькова.
По словам Луньковой, в ячейке хранения были обнаружены бинокль, револьвер, пистолет без номеров, глушитель и серые спортивные штаны.
Сотрудникам правоохранительных органов Левенец объяснил, что привёз оружие из Донбасса «для самозащиты».
Журналист подчёркивает, что через несколько часов предполагаемый сообщник убийцы политика был отпущен.
«И лишь в день убийства Вороненкова (23.03.2017) ему сообщили о подозрении по 263 статье «незаконное обращение с оружием». И уже на следующий день объявили в розыск», — отмечает Лунькова.
Ранее СМИ сообщили об исчезновении Левенца.
Экс-депутат Госдумы Денис Вороненков был застрелен возле гостиницы «Премьер Палас» в центре Киева днём 23 марта.
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