СМИ: Возможного сообщника убийцы Вороненкова задерживали за восемь дней до убийства

По словам Луньковой, в ячейке хранения были обнаружены бинокль, револьвер, пистолет без номеров, глушитель и серые спортивные штаны.

Сотрудникам правоохранительных органов Левенец объяснил, что привёз оружие из Донбасса «для самозащиты».

Журналист подчёркивает, что через несколько часов предполагаемый сообщник убийцы политика был отпущен.

«И лишь в день убийства Вороненкова (23.03.2017) ему сообщили о подозрении по 263 статье «незаконное обращение с оружием». И уже на следующий день объявили в розыск», — отмечает Лунькова.

Ранее СМИ сообщили об исчезновении Левенца.

Экс-депутат Госдумы Денис Вороненков был застрелен возле гостиницы «Премьер Палас» в центре Киева днём 23 марта.