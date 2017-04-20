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Баннер о проигнорированной СМИ «черной кассе» Навального повесили на Арбате
Политический баннер, отражающий реакцию «честных и открытых» СМИ на недавний громкий материал о «черной кассе» Алексея Навального, повесили в четверг в центре Москвы на Новом Арбате. На полотне изображены логотипы либеральных СМИ – «Эха Москвы», The New Times, «Медузы, «Новой газеты», РБК и телеканала «Дождь», а в графе справа количество публикаций о махинациях Фонда Навального – нули, сообщает портал «Главплакат».
Политический баннер отражает реакцию изданий на появившуюся недавно информацию о том, что директор ФБК Роман Рубанов при помощи серых схем получил и перечислил сторонникам Навального около 26 млн рублей.
Либеральные СМИ проигнорировали этот материал, хотя прежде неоднократно призывали своих коллег соблюдать журналистскую этику и не замалчивать факты.
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