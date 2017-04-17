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ТК «Звезда»

Чемпион мира по смешанным единоборствам избил автолюбителя в Петербурге

Чемпион мира по смешанным единоборствам избил автолюбителя в Петербурге
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Чемпион мира по смешанным единоборствам избил автолюбителя в Санкт-Петербурге, сообщает Пятый канал. По словам потерпевшего Романа, он остановил свою машину рядом с местом для парковки и включил сигнал аварийной остановки. В этот момент его обогнал автомобиль, из которого вышел водитель, подошел к нему и прямо через окно ударил Романа по лицу, не объясняя причины. После этого машина потерпевшего покатилась по дороге и врезалась в авто агрессора. Роман вызвал скорую, полицию и сотрудников ГИБДД.
Вскоре потерпевший якобы узнал обидчика. Он убежден, что им был 37-летний чемпион мира по смешанным единоборствам Алексей Прокофьев. Роман отделался переломом носа, сотрясением мозга и ушибом.
Авто Происшествия
ГИБДД
Алексей Прокофьев
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