Обнаруженный в подземном переходе на Ленинском проспекте бесхозный предмет не представляет опасности

Обнаруженный в одном из подземных переходов на Ленинском проспекте подозрительный предмет не представляет угрозы. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщили в пресс-службе столичного главка МВД.

«Полиция провела проверку по факту обнаружения бесхозного предмета в районе д. 113 на Ленинском проспекте. Он не представляет никакой угрозы, оказалось, что это мусор», - сказал собеседник агентства.