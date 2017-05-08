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Обнаруженный в подземном переходе на Ленинском проспекте бесхозный предмет не представляет опасности
Обнаруженный в одном из подземных переходов на Ленинском проспекте подозрительный предмет не представляет угрозы. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщили в пресс-службе столичного главка МВД.
«Полиция провела проверку по факту обнаружения бесхозного предмета в районе д. 113 на Ленинском проспекте. Он не представляет никакой угрозы, оказалось, что это мусор», - сказал собеседник агентства.
Ранее источник Агентства «Москва» в экстренных службах сообщил, что на Ленинском проспекте, в районе д. 113\1 в подземном переходе обнаружен подозрительный предмет, внешне напоминающий взрывное устройство. Место происшествия было оцеплено, на место для проверки прибыли специалисты.
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