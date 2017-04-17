Навальный ответил на обвинения Усманова

Усманов ранее объяснил "Ведомостям" передачу принадлежащего ему участка земли с домом в собственность благотворительного фонда, якобы связанного с премьер-министром Дмитрием Медведевым , обменом на другой участок, прилегающий к его резиденции.

Навальный приводит выписки из Росреестра , согласно которым, фонд в описанной сделке не участвовал, а названный Усмановым участок был им приобретен у коммерческой фирмы по договору купли-продажи. Кроме того, оппозиционер, по собственному признанию, "воспользовался возможностью" показать зрителям съемки резиденции своего оппонента с воздушного дрона.

Кроме того, Навальный обращает внимание на то, что еще на стадии постройки дома на переданном фонду участке рядом с ним уже возводилась православная часовня - этот вывод делается на основании фотографий из соцсети "Вконтакте", выложенных строителями дома. При этом известно, что Усманов исповедует ислам.