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Навальный ответил на обвинения Усманова
Фонд борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального выпустил видеоролик, в котором оппозиционер назвал нестыковки в комментарии миллиардера Алишера Усманова по поводу обвинений из фильма ФБК "Он вам не Димон".
Усманов ранее объяснил "Ведомостям" передачу принадлежащего ему участка земли с домом в собственность благотворительного фонда, якобы связанного с премьер-министром Дмитрием Медведевым, обменом на другой участок, прилегающий к его резиденции.
Навальный приводит выписки из Росреестра, согласно которым, фонд в описанной сделке не участвовал, а названный Усмановым участок был им приобретен у коммерческой фирмы по договору купли-продажи. Кроме того, оппозиционер, по собственному признанию, "воспользовался возможностью" показать зрителям съемки резиденции своего оппонента с воздушного дрона.
Кроме того, Навальный обращает внимание на то, что еще на стадии постройки дома на переданном фонду участке рядом с ним уже возводилась православная часовня - этот вывод делается на основании фотографий из соцсети "Вконтакте", выложенных строителями дома. При этом известно, что Усманов исповедует ислам.
Ранее "Газета.Ru" сообщала, что Люблинский суд принял к производству иск Усманова к Навальному в связи с публикациями ФБК.
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