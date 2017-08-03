На танцевальном фестивале в Бурятии отравились 77 человек

66 детей и 11 взрослых отравились на туристической базе в Кабанском районе в Бурятии, где проходил танцевальный фестиваль Baikal Dance Camp. Об этом в четверг, 3 августа, сообщается на сайте Минздрава республики.

«По состоянию на 8:00 (3:00 мск) 3 августа 2017 года с симптомами отравления на госпитализацию направлены 77 человек, из них 66 детей и 11 взрослых. В Селенгинскую центральную районную больницу поступили 63 человека, в Кабанскую центральную районную больницу – 2 человека, в Республиканскую клиническую инфекционную больницу – 7. Отказались от госпитализации четверо детей и один взрослый. Состояние пациентов стабильное, угрозы для жизни нет», — сказано в сообщении.