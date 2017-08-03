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На турбазе на берегу Байкала отравились 66 детей
В Кабанском районе Бурятии 77 человек, из которых 66 – дети, попали в больницу из-за пищевого отравления. Об этом сообщается на сайте республиканского Минздрава.
Все пострадавшие находились на турбазе «Дали-Байкалтур» на побережье Байкала. Там проходил фестиваль Baikal Dance Camp, в котором принимали участие школьники.
В Минздраве уточнили, что угрозы для жизни пострадавших сейчас нет.
По словам главврача центра медицины катастроф Бурятии Вячеслава Тимкина, источником отравления мог стать «человек с пищеблока», отмечает «Аригус». Тимкин уточнил, что путь передачи инфекции был пищевым или водным.
В управлении СК РФ по Бурятии возбудили уголовное дело по статье 238 УК РФ (предоставление услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей) в связи с массовым отравлением, сообщается на сайте ведомства. По данным СК, на турбазе отравились не менее 72 человек, в том числе 60 несовершеннолетних.
По данным следователей, 2 августа после обеда 26 отдыхавших детей и двое взрослых обратились в медицинский блок с жалобами на боли в животе и рвоту. В течение суток число туристов с похожими симптомами выросло. По предварительной версии, причиной массового отравления стали некачественно приготовленные в столовой турбазы продукты.
В фестивале Baikal Dance Camp принимали участие около 300 детей в возрасте от 12 до 17 лет.
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