На турбазе на берегу Байкала отравились 66 детей

В Кабанском районе Бурятии 77 человек, из которых 66 – дети, попали в больницу из-за пищевого отравления. Об этом сообщается на сайте республиканского Минздрава.

Все пострадавшие находились на турбазе «Дали-Байкалтур» на побережье Байкала. Там проходил фестиваль Baikal Dance Camp, в котором принимали участие школьники.

Минздраве уточнили, что угрозы для жизни пострадавших сейчас нет.

По словам главврача центра медицины катастроф Бурятии Вячеслава Тимкина, источником отравления мог стать «человек с пищеблока», отмечает «Аригус». Тимкин уточнил, что путь передачи инфекции был пищевым или водным.

управлении СК РФ по Бурятии возбудили уголовное дело по статье 238 УК РФ (предоставление услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей) в связи с массовым отравлением, сообщается на сайте ведомства. По данным СК, на турбазе отравились не менее 72 человек, в том числе 60 несовершеннолетних.

По данным следователей, 2 августа после обеда 26 отдыхавших детей и двое взрослых обратились в медицинский блок с жалобами на боли в животе и рвоту. В течение суток число туристов с похожими симптомами выросло. По предварительной версии, причиной массового отравления стали некачественно приготовленные в столовой турбазы продукты.

В фестивале Baikal Dance Camp принимали участие около 300 детей в возрасте от 12 до 17 лет.