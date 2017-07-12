Ольга Панкова , оказавшаяся в ТЦ «Рио» в день пожара, на своей странице в Facebook пожаловалась на сотрудников центра, забывших оповестить людей о происшествии.

По словам женщины, 10 июля она, трое ее детей, а также их бабушка и дедушка отправились посмотреть кино в ТЦ «Рио». Все они и еще один мужчина находились в VIP-зале кинотеатра. «Смотрим фильм… В 17:35 -17:40 в разгаре завязка сюжета, включился слабый свет… Лампочки по периметру потолка. Минут через восемь (!) мое терпение лопнуло: начали раздражать лампочки - стирался 3D эффект. Я встала и вышла из зала», - рассказала она.

Панкова попыталась найти администратора, но увидела только пустой ТЦ и идущую по нему девушку, которая посоветовала им уйти. «В мой мозг моментально пришла догадка: «Про нас забыли!!!». <…> Как вышли из зала, встретили еще группу таких же потерянных «беженцев», как и мы. На группу из человек десяти мы наткнулись у выхода из кинотеатра - взрослых мужчин с маленькими ревущими детьми на руках и явно нервных женщин», - отметила она.

Женщина подчеркнула, что рядом с посетителями не было «спешивших на помощь» сотрудников ТЦ, только «такой же испуганный охранник, <…> который не знал, куда бежать и где ближайший выход для эвакуации».

Пожар в ТЦ «Рио» произошел 10 июля. По предварительным данным, он начался в одном из помещений на минус первом этаже. Там якобы загорелась текстильная продукция. На территории центра в этот момент находились около трех тысяч человек.

С огнем боролись 400 спасателей и 118 единиц техники. При пожаре пострадали 18 человек, трое из них находятся в тяжелом состоянии.