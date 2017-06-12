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Полиция составит административные протоколы в отношении Навального
В отношении задержанного полицией оппозиционера Алексея Навального будут составлены административные протоколы для дальнейшей передачи в суд, передает "Интерфакс".
"Алексей Навальный задержан сотрудниками полиции, его везут в отделение МВД для составления протоколов об административных правонарушениях по ч. 8 ст. 20.2 (повторное нарушение правил организации митингов) и 19.3 (неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции) КоАП России, которые будут переданы в суд для принятия решения", - сообщили в полиции.
Ранее сообщалось, что Навального задержали в подъезде дома.
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