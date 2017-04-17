Жители трех регионов России остались без интернета

В нескольких регионах Дальнего Востока частично отключили интернет из-за повреждения кабеля. Об этом сообщается на официальном сайте «Ростелекома».

В компании заявили, что проблема возникла 17 апреля в 08:36 (по московскому времени). В это время повреждение получил магистральный кабель «Ростелекома» на участке Селихино-Ягодное Хабаровского края.

«В связи с этим у части абонентов Камчатского края, Магаданской и Сахалинской областей отсутствует доступ в интернет», - говорится в сообщении компании. В «Ростелекоме» заверили, что работы по восстановлению связи уже ведутся. Каким образом был поврежден кабель, не уточняется.

По данным «Интерфакс-Дальний Восток» , в регионах также недоступен мобильный интернет. Кроме того, нарушено вещание интерактивного телевидения, не работают банкоматы.

Глава Минкомсвязи Николай Никифоров написал в своем твиттере , что без интернета пока остаются 80 тысяч абонентов. Министр заявил, что «устранение аварии займет не менее двух часов». Никифоров отметил, что случившееся «подтверждает необходимость резервного наземного маршрута» волоконно-оптической линии связи Якутск - Магадан, участок которой был открыт ранее.

Мощности «Ростелекома» на Дальнем Востоке арендуют различные операторы, в том числе «большая тройка», поэтому проблемы возникли и у абонентов мобильной связи.