Умер российский художник Владимир Петров-Гладкий

Российский и советский художник Владимир Петров-Гладкий скончался 16 апреля в Москве. Об этом «Ленте.ру» сообщили его родственники в понедельник, 17 апреля.

Художнику было 69 лет.

Петров-Гладкий родился 1 апреля 1948 года в Москве. Впервые его работы были выставлены в 1968 году. Он являлся членом Творческого союза художников России.

Произведения Петрова-Гладкого выставлялись в Швейцарии, Италии, Франции, Бельгии, Австрии, России и США. Работы художника находятся в галереях и частных коллекциях по всему миру, в том числе в собрании Музея фантастического искусства Вены, Музее современного искусства в Джерси Сити, США, а также в коллекции нонконформистского искусства из Советского Союза Нортона и Нэнси Додж в Нью-Джерси.