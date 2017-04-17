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Массовое ДТП произошло в центре Москвы
В центре Москвы произошла авария с участием 10 автомобилей. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу столичного управления ГИБДД.
Инцидент произошел около восьми часов утра в понедельник, 17 апреля, на Бородинском мосту.
По данным правоохранительных органов, в результате дорожно-транспортного происшествия никто из пешеходов или водителей не пострадал.
«На Бородинском мосту столкнулось более десяти машин, никто не пострадал», — рассказал источник агентства.
На момент столкновения автомобилей движение на мосту было серьезно затруднено. В настоящий момент движение свободно.
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