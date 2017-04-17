На Бородинском мосту в центре Москвы столкнулись более 10 машин

Более 10 легковых автомобилей столкнулись в центре Москвы на Бородинском мосту, пострадавших нет. Об этом ТАСС сообщили в столичной Госавтоинспекции

"Более 10 легковых автомобилей столкнулись на Бородинском мосту при движении в сторону центра. Пострадавших нет, на месте ДТП работают сотрудники Госавтоинспекции. Движение в сторону центра по Бородинскому мосту серьезно затруднено", - сказали в пресс-службе столичной Госавтоинспекции.