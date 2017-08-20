В Петербурге скончалась вторая женщина после ДТП, где водитель протаранил пешеходов

В Петербурге скончалась еще одна женщина, которую сбил водитель автомобиля Volkswagen Polo в то время, как уходил от погони и влетел в людей на тротуаре. Об этом сообщает «Пятый канал».

Авария произошла около 22:00. От полученных травм на месте ДТП скончалась женщина. Чуть позже в карете скорой помощи умерла еще одна пострадавшая.

По словам очевидцев, водитель был задержан правоохранителями.

Еще двое пострадавших пешеходов сейчас находятся в больнице.