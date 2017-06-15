СК возбудил уголовное дело после жалобы заболевшей раком девушки Путину

Жалоба жительницы Апатитов Владимиру Путину в ходе прямой линии привела к возбуждению уголовного дела за несоответствующую медицинскую помощь. Об этом сообщает ТАСС

24-летняя Дарья Старикова заявила, что ей диагностировали рак четвёртой стадии после того, как врачи долгое время лечили её от межпозвоночного остеохондроза. Во время ответа Путин заявил, что то же самое произошло с его отцом. Родственника главы государства лечили от болей в спине, однако диагностировать тяжёлое заболевание удалось лишь спустя значительное время. Путин призвал девушку не терять надежду и отметил, что его отцу «подобрали эффективные препараты» и он скончался «не по той болезни». Президент обещал лично проследить за ситуацией и найти способы, как помочь девушке. Дело возбуждено по статье «Халатность».

15 июня прошла 15-й по счёту прямая линия Владимира Путина. Главе государства было направлено порядка двух миллионов вопросов. Общение с журналистами и гражданами страны продолжалось четыре часа. Рекордная по продолжительности прямая линия прошла в 2013 года – она длилась 4 часа 48 минут.