Пожилая женщина из Петропавловска-Камчатского перевела 38-летнему жителю Смоленской области, представившемуся "экстрасенсом", почти 2,7 млн рублей за услуги по лечению от бесплодия ее двух дочерей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителя пресс-службы УМВД по Камчатскому краю Аллу Иванову.

"Объявление женщина увидела в бегущей строке по телевизору, она позвонила по указанному в нем номеру телефона, и "специалист" гарантировал ей дистанционное лечение. Установлено, что "экстрасенсом" оказался 38-летний житель Смоленской области", - сообщила представитель полиции.

По ее словам, 69-летняя жительница переводила деньги "экстрасенсу" в течение почти месяца, пока об этом не узнала одна из ее дочерей.

В августе 2016 года сообщалось, что житель Камчатки продал квартиру для оплаты сеансов "снятия порчи" за 10 млн рублей.