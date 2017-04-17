Источник: при пожаре в московском храме Илии Пророка пострадали четверо детей

Четверо детей пострадали в результате пожара в храме Илии Пророка в центре Москвы, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в медицинских кругах.

«В результате пожара в здании храма в центре Москвы пострадали четверо детей», — рассказал источник.

Как отмечает пресс-служба МЧС России по Москве, возгорание произошло в столице на улице Ильинка.

«Происходило загорание электрокабеля и обшивки в электрощите, на общей площади около пяти квадратных метров», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в ходе ликвидации пожара было спасено шесть человек.