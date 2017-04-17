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Facebook прокомментировал трансляцию убийства мужчины в Кливленде
Представители социальной сети Facebook прокомментировали инцидент, произошедший в американском Кливленде, где мужчина транслировал убийство в прямом эфире.
Об этом сообщает Associated Press.
Компания выпустила заявление, где назвала произошедшее «ужасным преступлением» и подчеркнула, что упорно трудится для «сохранения безопасности в соцсети».
Ранее стало известно, что в США полиция разыскивает подозреваемого, который транслировал убийство в соцсети Facebook.
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