ВСУ накрыли Донбасс минометным огнем

Украинские силовики снова начали обстреливать позиции ополченцев. На этот раз ВСУ открыли огонь на северо-западе Донбасса, сообщили представители народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики.

Ранее полномочный представитель ЛНР Владислав Дейнего после заседания контактной группы в Минске сообщил, что очередной режим прекращения огня в Донбассе вступает в законную силу с 10.00 13 апреля. Однако, в этот же день в ЛНР констатировали два нарушения перемирия со стороны Украины.

По словам официального представителя оборонного ведомства ЛНР Андрея Марочко, ВСУ провоцируют Народную милицию Луганска. В районе Калиново-Борщеватое представители ЛНР в обед зафиксировали обстрел из гранатомета. В этом же районе чуть позже был замечен минометный обстрел позиций ЛНР.

Марочко утверждает, что все нарушения перемирия зафиксировали представители СММ ОБСЕ и Совместным центром по контролю и координации.

Он уточнил, что по территории республики с украинской стороны было выпущено порядка 60 снарядов.