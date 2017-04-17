Во Внуково прокомментировали инцидент с выкатившимся самолетом

Самолет Грузинских авиалиний, прилетевший вечером в воскресенье из Тбилиси в аэропорт Внуково , выкатился за пределы не взлетно-посадочной полосы, а рулежной дорожки. Об этом сообщили в пресс-службе воздушной гавани.

"Самолет выкатился не за пределы ВПП, а за пределы рулежной дорожки и всего лишь на три метра. Пассажиров доставили в терминал аэропорта, с ними все в порядке, никто не пострадал", - цитирует RT заявление пресс-службы.

Ранее, напомним, СМИ сообщили со ссылкой на источники в авиадиспетчерских службах, что самолет выкатился за пределы полосы.

Как бы то ни было, воздушное судно все же съехало с твердого покрытия на грунт, и передняя стойка шасси самолета погрузилась в землю. Такой вывод можно сделать из фотографий и видеозаписи, опубликованных телеканалом РЕН-ТВ. На них видно, что многотонный самолет довольно глубоко погрузился в почву.

Аэропорт Внуково в то же время работает в штатном режиме, используется альтернативная взлетно-посадочная полоса, не примыкающая к занятой самолетом Грузинских авиалиний рулежной дорожке.