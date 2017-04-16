Названа предварительная причина аварии на набережной в Москве

Причиной ДТП с участием элитной иномарки Maserati Ghibli в центре Москвы, по предварительной информации, являет тот факт, что водитель не справился с управлением на мокрой дороге, сообщил ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах

«По предварительным данным, водитель элитной иномарки на высокой скорости не справился с управлением, аварии способствовали и погодные условия: слабый дождь и мокрое дорожное полотно», — сообщил он.

Водитель иномарки Maserati Ghibli врезался в мачту городского освещения около 17:00 на Ростовской набережной. От удара машина загорелась. Водитель скончался на месте, не сумев покинуть автомобиль.

В полиции уточнили, что машине четыре года, она зарегистрирована на молодого человека. Ее стоимость на рынке составляет около 4 млн рублей в минимальной комплектации.