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В центре Москвы элитный спорткар Maserati врезался в столб на огромной скорости
В центре Москвы элитный спорткар Maserati врезался в столб на огромной скорости. Машина сгорела, водитель погиб. Происшествие зафиксировали уличные камеры видеонаблюдения. Ролик уже опубликован в Сети. О ДТП со смертельным исходом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
«Водитель автомобиля Maserati погиб на Ростовской набережной после столкновения его машины со столбом, в который он въехал на большой скорости. — сказал собеседник. По его словам, удар был настолько мощным, что автомобиль вспыхнул «по всей площади». Пожар потушили приехавшие спасатели. В столичном управлении ГИБДД подтвердили, что ДТП имело место. Подробности пока не уточняются.
Камеры наружного наблюдения запечатлели момент ДТП на Ростовской набережной, сообщает телеканал Рен ТВ.
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